M. UHRÍK: Kašperove obvinenia sú zúfalým pokusom zaujať médiá

Na snímke zľava Milan Uhrík a vpravo Marian Kotleba. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Banská Bystrica 19. mája (TASR) - Za zúfalý pokus zaujať médiá, označilo dnešnú tlačovú konferenciu kandidáta na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Igora Kašpera súčasné vedenie krajskej samosprávy. V reakcii na jeho výzvu, aby Marian Kotleba pre rodinkárstvo na Úrade BBSK, ako aj netransparentné verejné súťaže na predaj majetku odstúpil a už ďalej nekandidoval, riaditeľ Úradu BBSK Milan Uhrík pre TASR uviedol, že všetky Kašperove obvinenia dokážu vyvrátiť oficiálnymi dokumentmi a nespochybniteľnými faktami.Podľa Uhríka zoznam 21 straníkov, ktorých údajne BBSK zamestnáva na úrade, je veľmi nepresný." uviedol v tejto súvislosti Uhrík.Čo sa týka údajného netransparentného predaja automobilu Hyundai IX35, ten bol podľa neho určený na odpredaj v transparentnej verejnej súťaži.uviedol Uhrík. "Súťaž sa preto zopakovala, pričom bola opäť riadne a zákonne zverejnená. Do druhého kola boli doručené tri ponuky, pričom najvyššiu ponuku dal Martin Kotleba, ktorý však neskôr doručil na Úrad BBSK oznámenie o odstúpení zo súťaže," dodal. Predaj vozidla bol tak podľa neho v absolútnom súlade so všetkými platnými zákonmi aj so Zásadami hospodárenia BBSK.Rovnako byt v bývalom gymnáziu vo Zvolene bol opakovane ponúkaný vo verejnej súťaži. "uviedol Uhrík. Ako poznamenal, hlavným cieľom tohto prenájmu bolo zabránenie ďalšej devastácie nevyužívaného objektu, čo sa podľa neho aj podarilo, pretože nový nájomca začal okolie bývalého gymnázia postupne revitalizovať.V súvislosti s klamlivými a zavádzajúcimi informáciami, ktoré už boli zverejnené v médiách, pripravuje BBSK súdne žaloby na ochranu svojho dobrého mena.