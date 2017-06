M.ŽITNÝ: Treba tlačiť na politikov,aby sa starali o bezpečnosť občanov

Na snímke ozbrojený britský policajt hliadkuje na St Thomas Street v britskej metropole neďaleko miesta sobotňajších teroristických útokov v Londýne v nedeľu 4. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. júna (TASR) - Verejnosť by mala tlačiť na európske politické špičky, aby sa starali o bezpečnosť občanov naozaj reálne, a nie iba slovami. Vyslovil svoj názor po sobotňajšom útoku v Londýne slovenský bezpečnostný expert Milan Žitný." dodal ďalej pre TASR Žitný.Podľa jeho slov to znamená hľadať aj riešiť problém tam, kde ten problém je, čiže zjavne v moslimskej komunite. "" uviedol Žitný.Šéfka metropolitnej polície Cressida Dicková potvrdila, že počet obetí sobotňajšieho teroristického útoku v Londýne sa zvýšil na sedem.Podľa jej vyjadrenia zomrelo sedem civilistov plus traja útočníci, ktorí použili dodávku na zrazenie ľudí na Londýnskom moste (London Bridge) a následne dobodali ďalšie osoby v priľahlej lokalite Borough Market. Trojicu útočníkov v priebehu niekoľkých minút zastrelila polícia.Dicková ďalej uviedla, že situácia je pod kontrolou, avšak v danej oblasti - južne od Temže - stále zostáva početný policajný kordón. V Londýne budú posilnené policajné hliadky vrátane ozbrojených zložiek. Polícia zatiaľ nepozná totožnosť atentátnikov, dodala Dicková.Príslušné úrady zvažujú, či sa zvýši stupeň teroristického ohrozenia z aktuálneho vážneho na najvyšší - kritický.