MACHÁČEK: Je dôležité sa vracať, práve preto,aby sme mohli byť šťastní

Jiří Macháček. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 30. septembra (TASR) - Po prvej časti Rodinný priateľ vstúpil tento týždeň do českých i slovenských kín Dezertér - druhý diel trilógie Záhradníctvo z dielne režiséra Jana Hřebejka a scenáristu Petra Jarchovského. Druhej kapitole rodinnej kroniky, ktorá sa odohráva na pozadí prevratných udalostí v rokoch 1947 až 1953 a časovo predchádza kultovému filmu Pelíšky, dominuje Jiří Macháček. Herec stvárňuje Otta Bocka - majiteľa štýlového kaderníckeho salónu v centre Prahy. On je hlavnou postavou príbehu spolu s jeho rodinou, ktorú v salóne zamestnáva.priblížil pre TASR svoju postavu Macháček.Filmový Otto, pre ktorého je firma zmyslom života, sa po všetkom vojnovom utrpení, šesťročnom väznení nacistami, vracia späť ako uznávaný šéf aj so svojou manželkou Elou a jej sestrami Bedřiškou a Vilmou. Sestry spoločne prežili vojnu a nemeckú okupáciu a starali sa o malé deti svojich manželov, ktorých zatkli za účasť v protinacistickom odboji. Teraz všetci s obrovským úsilím realizujú svoj sen, ale prichádza ďalší zlom po februárovom komunistickom prevrate. Ottovu firmu vyvlastnil štát a jemu sa po druhý raz v živote rozpadá svet. Tentoraz sú však dôsledky otrasu pre neho i pre jeho rodinu fatálne.Macháček priznáva, že ho na postave pracovitého a podnikavého Otta, vo vnútri ale veľmi krehkého človeka a zdanlivo nezlomného životného optimistu, zaujala práve mnohovrstevnatosť postavy.približuje herec fatálne zvraty svojej postavy.prízvukuje Jiří Macháček, ktorý sa snímkou Dezertér vrátil k historickej téme 50. rokov a do čias totalitného a neľudského systému.podčiarkol Macháček. Dezertér bol pre neho piatou spoluprácou s Janom Hřebejkom a štvrtou s Petrom Jarchovským. Vo filme hrá jeho manželku Elu Gabriela Míčová, v ďalších úlohách sa predstavia Klára Melíšková, Aňa Geislerová, Martin Finger, Karel Dobrý, David Novotný, Lenka Krobotová, Sabina Remundová, Vendula Svobodová, Zuzana Konečná i Zuzana Mauréry.Tragikomédiu Dezertér prináša do slovenskej kinodistribúcie od 28. septembra Forum Film Slovakia.