Macron varoval Severnú Kóreu pred stupňovaním napätia

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 12. augusta (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes vyzval Severnú Kóreu, aby už ďalej "nestupňovala napätie", pretože to ohrozuje svetový mier a bezpečnosť.Macron však vyzval všetky strany v súčasnej severokórejskej jadrovej kríze, aby konali zodpovedne a po niekoľkodňovej vojne slov medzi Washingtonom a Pchjongjangom "" uviedol vo vyhlásení Macronov prezidentský úrad. A zdôraznil, že je to "povinnosťou všetkých".Situáciaa severokórejský režim "p, dodal Macron v dnešnom vyhlásení.Francúzsko je členom BR OSN, ktorá tento mesiac schválila nové sankcie proti KĽDR za jej nedávne testy medzikontinentálnych balistických striel.Severná Kórea ohlásila aj plány na odpálenie rakiet do oblasti pri americkom tichomorskom ostrove Guam.Podľa ozbrojených síl KĽDR by plány na raketový útok na oblasť Guamu mohli byť dokončené do polovice augusta a následne sa bude čakať, či vodca Kim Čong-un vydá rozkaz na ich realizáciu.