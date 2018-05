Maďarská diplomacia: Našou prioritou je bezpečnosť Maďarov

Budapešť, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 30. mája (TASR) - Prioritou maďarskej vlády je bezpečnosť občanov Maďarska, reagoval v stredu rezort maďarskej diplomacie na výzvu Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), aby Budapešť stiahla z parlamentu návrh balíčka zákonov na potlačenie nelegálneho prisťahovalectva.Podľa agentúry MTI vyhlásení ministerstvo zahraničných vecí vo pripomenulo, že UNHCR v uplynulých rokoch zaútočil na maďarskú vládu vo vyše desiatke prípadoch iba preto, lebo chránila štátne hranice pred ilegálnym prisťahovalectvom, ale útočil aj pre hraničné zábrany postavené na juhu krajiny či pre vládny dotazník o migrácii.píše sa v dokumente.Rezort maďarskej diplomacie zdôrazňuje, že ilegálne prisťahovalectvo nie je základným ľudským právom, ale trestným činom a bezpečnostným rizikom.Návrh zákonov nazvanýpredložený v utorok parlamentu by podľa UNHCR obmedzoval mimovládne organizácie a súkromné osoby v podpore utečencov a žiadateľov o azyl.UNHCR vo vyhlásení na svojej internetovej stránke vyjadril obzvlášť obavy z toho, že balíček zákonov je namierený voči tým, ktorí by pomáhali utečencom z dôvodu ľudskosti.Zákon, nazývaný podľa finančníka maďarského pôvodu Georgea Sorosa, ktorého Budapešť obviňuje z podpory nelegálnej migrácie, by v prípade schválenia parlamentom umožnil trestať organizovanie tejto činnosti.