Maďarská liberálna strana: Orbán musí stopnúť protieurópsku hystériu

Maďarský premiér Viktor Orbán Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 16. augusta (TASR) - Na ukončenie vyvolávania protieurópskej hystérie vyzvala dnes v Budapešti vládu premiéra Viktora Orbána opozičná Maďarská liberálna strana (MLP).Podľa agentúry MTI zahraničnopolitický expert strany István Szent-Iványi zdôraznil, že kabinet by sa mal postaviť konštruktívne k stredoeurópskym záležitostiam a neodkladne by mal začať prípravy na vstup do eurozóny, v opačnom prípade bude Maďarsko v rámci Európy izolované.Liberálny maďarský politik pripomenul, že francúzsky prezident Emmanuel Macron bude koncom augusta rokovať v Salzburgu s premiérmi Rakúska, Česka a Slovenska. Tri krajiny tvoria neformálne zoskupenie známe ako Slavkovský formát.Szent-Iványi v tejto súvislosti podotkol, že Orbán ako premiér krajiny v súčasnosti predsedajúcej Vyšehradskej štvorke (V4) pozval na septembrový summit tiež Macrona. Je ale otázne, či do Budapešti francúzsky prezident príde, najmä ak sa v Salzburgu zrodí nejaká dohoda medzi Francúzskom, Českom a Slovenskom.uzavrel Szent-Iványi, ktorý sa síce nedomnieva, že V4 zanikne, ale vyjadril obavy z výrazného oslabenia jeho významu.