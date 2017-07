Maďarský expert upozornil na riziká spojené s návratom žoldnierov IS

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 22. júla (TASR) - Žoldnieri tzv. Islamského štátu (IS) pochádzajúci z európskych štátov sa pravdepodobne vrátia na starý kontinent, na ktorom sa môžu spolupodieľať hoci na teroristických akciách.Vo vysielaní prvého programu maďarskej verejnoprávnej televízie M1 to vyhlásil dnes maďarský expert pre oblasť bezpečnostnej politiky József Horváth.Podľa jeho slov v čase, keď v západnej Európe pretrváva bezradnosť a neistota v súvislosti s prístupom k ilegálnemu prisťahovalectvu a terorizmu, sa môže väčšina žoldnierov IS vrátiť do Bosny a Hercegoviny, Kosova, Albánska, Macedónska a Čiernej Hory.Tieto osoby sa dostanú buď do sféry organizovaného zločinu alebo v horšom prípade sa podujmú na teroristické akcie v Európe v súlade s cieľom IS udržiavať starý kontinent v strachu.