Madrid sa stal hlavným mestom komunity LGBT

Paríž/Madrid/Belehrad/Istanbul 24. júna (TASR) - Vo veľkých mestách rôznych krajín sveta sa tento víkend konajú pochody a podujatia na podporu komunity LGBT.PomyselnýmLGBT je Madrid, kde sa od piatku koná 11-dňový festival Madrid World Pride, na ktorom očakávajú dva milióny hostí z rôznych krajín sveta. Mottom festivalu, ktorý potrvá do 2. júla, je Viva la Vida (Nech žije život). Hlavný štáb podujatí sídli v madridskej štvrti Chueca, ktorá sa u gejov teší veľkej obľube.Vzhľadom na bezpečnostnú situáciu v Európe podujatie sprevádzajú veľmi prísne bezpečnostné opatrenia.K viac ako 600 policajtom v službe do Madridu povolali ako posily ďalších 400 policajtov z iných častiach krajiny. Situáciu v uliciach budú monitorovať vrtuľníky. Polícia do ulíc vysiela aj jazdnú políciu a hliadky so špeciálne vycvičenými psami. V rámci bezpečnostných opatrení polícia zakázala veľkým autám vjazd do centre Madridu. Vydala aj zákaz vstupu do centra s batohom.Séria podujatí venovaných právam komunity LGBT sa v Madride začala už v piatok, keď tamojšia radnica predstavila verejnosti svoj najnovší projekt - ide o nahradenie tradičných panáčikov na semaforoch dvoma mužmi alebo dvoma ženami držiacimi sa za ruky. Takto boli zmenené semafory na 72 madridských križovatkách. Komunita LGBT tento krok radnice vyzdvihla a označila ho za pozitívny príklad inklúzie. Zmenené figúrky na semaforoch zostanú aj po skončení festivalu.X X XK očakávaným vyše 30.000 účastníkom pochodu Pride Parade v Dubline sa dnes pridal aj írsky premiér Leo Varadkar, ktorý je najmladším ministerským predsedom v dejinách Írskej republiky a zároveň prvým, čo sa verejne prihlásil k svojej homosexuálnej orientácii.Dnešný pochod ulicami Dublinu sprevádzajú sprísnené bezpečnostné opatrenia. Ich účastníci sa museli podrobiť policajnej kontrole a smeli mať len batohy vo veľkosti A4.X X XNiekoľko desiatok príslušníkov sexuálnych menšín pochodovalo dnes aj ulicami srbskej metropoly Belehrad. Účastníci pochodu vyzdvihovali najmä to, že novou premiérkou v Srbsku sa v prípade potvrdenia vo funkcii môže stať Ana Brnabičová, ktorá sa otvorene hlási k lesbickej sexuálnej orientácii.Na premiérsky post Anu Brnabičovú nominoval minulý týždeň prozápadný srbský prezident Aleksandar Vučič. Brnabičová (41) je prvou ministerkou srbskej vlády, ktorá sa otvorene priznala k svojej lesbickej orientácii. Zároveň by sa mohla stať prvou ženou vo funkcii ministerskej predsedníčky v tejto pomerne konzervatívnej balkánskej krajine.X X XPochod za práva a slobody komunity LGBT sa dnes koná aj v uliciach francúzskej metropoly Paríž. Pochod, ktorý sa začal na Námestí svornosti s cieľom na Námestí republiky, je špecifický tým, že je aj pripomenutím prvého podobného podujatia v Paríži pred 40 rokmi.X X XTurecké úrady dnes oznámili, že nepovolia na nedeľu naplánovaný istanbulský pochod za práva sexuálnych menšín. Úrad istanbulského guvernéra zverejnil dnes vyhlásenie, v ktorom argumentuje, že pochod nedovolí z dôvodov ochrany bezpečnosti samotných účastníkov, turistov a verejného poriadku.Verejnosť si cez sociálne médiá zdieľala odkaz, podľa ktorého sa pochod začne v nedeľu na námestí Taksim.Úrad guvernéra namietal, že táto časť mesta nie je určená na demonštrácie. Argumentoval, že dosiaľ nedostal ani náležitú žiadosť o jej usporiadanie. Spomenul, že proti tomuto podujatiu sa ohradilo viacero rôznych skupín.Na istanbulský pride prišlo v roku 2014 okolo 100.000 osôb. Išlo o najväčšie zhromaždenie oslavujúce práva LGBT ľudí v moslimskom svete. Úrady od toho času podobné podujatie nedovolili.