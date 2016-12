Majitelia domácich miláčikov by nemali podceniť silvestrovskú noc

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. decembra (TASR) – Majitelia psov by podľa odborníkov nemali podceniť silvestrovskú noc. Zvuk pyrotechniky ich domácim miláčikom spôsobuje stres, pretože počujú mnohonásobne silnejšie ako človek."Odporúčam ich naposledy vyvenčiť okolo 17.00 h, potom sa už začínajú objavovať prvé delobuchy," radí predsedníčka Slobody zvierat Pavla Dugovičová. Tých z dvora treba na chvíľu prichýliť do domu. Psov by na Silvestra nenechávala osamote. Stres z hluku totiž zvládajú lepšie v prítomnosti človeka. O polnoci sa s nimi možno schovať na toaletu či kúpeľne, kde je to zväčša lepšie odhlučnené. Intenzitu zvuku pomôže zmierniť i vata v ušiach. Ak majitelia predsa len nechajú psov osamote, mali by nahlas zapnúť rádio či televízor. Zvieratá sa tak pripravia na zvuky zvonku.Po utišujúcich liekoch treba siahať až v prípade, ak je pes "extrémne precitlivený". Predsedníčka Slobody zvierat by sa tomu inak vyhla. Lieky možno dostať vo forme tabliet či lieku, majiteľom poradí veterinárny lekár. Vhodné je ich podať v predvečer Silvestra a na druhý deň ráno, na obed a večer.Vôdzku by majitelia mali mať zabezpečenú. Niektoré psy vlani takto ušli, v bratislavskom útulku Slobody zvierat tak dočasne pribudlo asi 15 nových členov. Po 14 z nich si neskôr prišli majitelia.V hlavnom meste však od novembra tohto roka platí všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom zakázali používanie zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 aj na Silvestra. Ide o pyrotechniku, ktorá je dostupná voľne v predaji, napríklad delobuchy či svetlice. Výnimkou sú len ohňostroje, ktoré odpaľuje profesionálna firma, detská zábavná pyrotechnika kategórie F1 či scénická pyrotechnika. "Veríme, že to Bratislavčania budú dodržiavať a v hlavnom meste tak nebude hluk ako po minulé roky," dodala Dugovičová.