Mäkäräinenová triumfovala v šprinte i stíhačke, Kuzminová 30.

Fínka Kaisa Mäkäräinenová zvíťazila na Svetovom pohári v šprinte aj v stíhacích pretekoch. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



Výsledky



stíhacie preteky na 10 km:



1. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 30:58,0 (1 tr. okr.)



2. Gabriela Koukalová (ČR) +1:00,9 (2)



3. Marie Dorin-Habertová (Fr.) 1:23,1 (3)



4. Laura Dahlmeierová (Nem.) 1:32,7 (4)



5. Hanna Obergová (Švéd.) 1:39,4 (1)



6. Eva Puskarčíková (ČR) 1:49,9 (1)



7. Dorothea Wiererová (Tal.) 1:50,9 (2)



8. Anais Chevalierová (Fr.) 1:51,5 (1)



9. Marte Olsbuová (Nór.) 1:59,8 (1)



10. Lisa Vittozziová (Tal.) 2:04,6 (0)



...



30. Anastasia Kuzminová (SR) 3:36,5 (4)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ruhpolding 15. januára (TASR) - Fínka Kaisa Mäkäräinenová zvládla v 5. kole Svetového pohára biatlonistiek v nemeckom Ruhpoldingu víťazne šprint i stíhacie preteky. Na 10 km trati si vytvorila obrovský náskok, Češka Gabriela Koukalová na ňu stratila 1:00,9 min a Francúzka Marie Dorin-Habertová 1:23,1 min. Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová bodovala do SP na 30. mieste (+3:36,5). V priebežnom poradí SP vedie aj naďalej Koukalová.V ruhpoldinskej stíhačke pokračoval súboj najväčších osobností SP, trojlístka Mákäräinenová, Koukalová a Dahlmeierová. Fínka si po výbornom výkone v šprinte preniesla do nedeľného merania síl 22-sekundový náskok pred Češkou a 30 pred Nemkou, do minútového rozostupu sa dovedna zmestilo šesť. Slovenský biatlon sa sústredil na Kuzminovú, v šprinte na 36. mieste so stratou 2:22 min.Nepríjemnému úvodu s pádom sa nevyhla štvrtá na štarte Francúzka Dorin-Habertová. Oproti mužom už len v miernom snežení si zaťažili konto v prvej streľbe s dvoma trestnými okruhmi Koukalová i Dahlmeierová a Mäkäräinenovú od druhej Wiererovej delila už minúta. Po čistej aj druhej ležke Fínka viedla už o 1:09,5, v prvej stojke raz minula terč, no napriek tomu si užívala na čele náskok 1:00,4 min pred Koukalovou. Aj záverečných päť stojkových terčov vybielila a s obrovským náskokom si užila druhý triumf v sezóne a 21. v kariére. Ani o druhom mieste Koukalovej vzhľadom na náskok neboli pochybnostiKuzminová (strelecká bilancia 2-1-1-0) postupne netrafila z 20 výstrelov druhý, štvrtý (priebežne 44.), ôsmy (44.), trinásty (42.), v záverečnej streľbe chybu neurobila (34.) a do SP bodovala na 30. mieste.