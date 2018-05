Maloletá Izabela z Ekvádora nebola nikdy zverená matke, tvrdí právnik

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. mája (TASR) - Údajne jej slovenským otcom neoprávnene zadržiavaná maloletá Izabela z Ekvádora nebola nikdy zverená matke. Uvádza sa to v stanovisku právneho zástupcu otca, Andreja Garu. Právnik uviedol, že neexistuje vykonateľné rozhodnutie, na základe ktorého by mala byť Izabela navrátená do Ekvádora.Maloletá má desať rokov, od narodenia žila až do takmer siedmich rokov na Slovensku.uvádza sa v stanovisku. Gara tvrdí, že maloletá matku po celý čas neoprávneného zadržania v Ekvádore žiadala, aby sa vrátili domov na Slovensko, matka jej prosby nerešpektovala.uvádza sa v stanovisku. Ministerstvo spravodlivosti SR je pripravené na súčinnosť s ekvádorskými orgánmi v rámci svojich kompetencií. Rezort to uviedol v pondelok (21.5.) v stanovisku, ktorým reagoval na to, že ekvádorský parlament minulý týždeň (16.5.) schválil rezolúciu, ktorou vysiela na Slovensko ministerku spravodlivosti, ministerku zahraničných vecí a ombudsmanku s cieľom riešiť nevymožiteľnosť práva, a to na najvyššej diplomatickej úrovni. Rezolúcia sa týka údajného neoprávneného zadržiavania ekvádorského dievčaťa jeho slovenským otcom. O jej prijatí ekvádorským parlamentom informovala poslankyňa Národnej rady SR Natália Blahová (SaS), podľa ktorej Slovensku hrozí v tejto súvislosti ďalší medzinárodný škandál.