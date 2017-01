Maltský premiér pripomenul Londýnu jednotu EÚ ohľadne brexitu

Na archívnej snímke britská premiérka Theresa Mayová (vľavo) a maltský premiér Joseph Muscat. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Valletta 11. januára (TASR) - Británia môže odchodom z EÚ iba stratiť a žiadny členský štát neporuší dohodu tým, že by začal samostatne rokovať s Londýnom ešte pred spustením tzv. brexitu. Maltský premiér Joseph Muscat to uviedol dnes pri príležitosti pracovnej návštevy členov Európskej komisie na Malte.Líder najmenšieho členského štátu EÚ, ktorý prvýkrát preberá polročné šéfovanie v Rade EÚ, novinárov upozornil, že Únia chce spravodlivú dohodu pre Britániu, ale táto dohoda bude mať. Británia chce aktivovať článok Lisabonskej zmluvy o ukončení členstva v EÚ do konca marca, čiže počas maltského predsedníctva v Rade ministrov.Londýn sa v záujme ochrany svojich ekonomických a finančných záujmov snaží o bilaterálne rokovania s každou zo zvyšných 27 členských krajín EÚ.povedal Muscat o brexite. Pripomenul, že len zriedkavo zažil také diskusie svojich politických partnerov z EÚ, kde by všetky 27 štáty mali rovnakú pozíciu.