Manafortova firma dostala od Janukovyčovej strany vyše 17 mil. dolárov

Ukrajinský prezident Viktor F. Janukovič Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 28. júna (TASR) - Konzultačná firma Paula Manaforta, bývalého šéfa predvolebného štábu terajšieho prezidenta USA Donalda Trumpa, dostala za dva roky spolupráce s ukrajinskou politickou stranou 17,1 milióna dolárov.Napísal to vo svojom dnešnom vydaní denník The Washington Post s tým, že ide o Stranu regiónov, ktorá na Ukrajine dominovala do roku 2014, keď jej líder Viktor Janukovyč ušiel do Ruska. Manafortova firma dostávala platby z Ukrajiny v rokoch 2012-14, a to najmä za pomoc pri príprave volebného programu strany, predvolebnej stratégie i monitorovanie predvolebnej situácie, informovala britská spravodajská stanica BBC.Toto odhalenie obsahuje 87-stranový spis, ktorý Manafort poslal americkému ministerstvu spravodlivosti na základe zákona o registrácii zahraničných agentov. Materiály obsahujú aj detaily o snahách, ktorých cieľom bolo ovplyvniť americkú politiku voči Ukrajine.Agentúra UNIAN dnes napísala, že podľa vyplneného dotazníka cieľom práce Manafortovej firmy na Ukrajine bolaPodľa amerického zákona o registrácii zahraničných agentov (FARA) sa občania USA i právnické osoby pôsobiace v USA musia zaregistrovať ako zahraniční agenti, ak pracujú pre zahraničné vlády. Osoba, ktorá sa odmietne zaregistrovať, môže byť trestne stíhaná.Manafort bol nútený zaregistrovať sa na ministerstve spravodlivosti USA ako zahraničný agent práve vzhľadom na to, že bol plateným politickým konzultantom na Ukrajine. Predtým popieral, že za svoje služby Strane regiónov dostával odmenu. Z Trumpovho štábu bol vlani v auguste nútený odísť práve na základe obvinení, že od Janukovyča v čase jeho úradovania na Ukrajine neoficiálne dostal milióny dolárov.V marci tohto roku bol vzhľadom na svoje lobistické služby pre Turecko nútený zaregistrovať sa ako zahraničný agent aj Michael Flynn, ktorý bol krátko Trumpovým poradcom. Za Turecko Flynn loboval od augusta do novembra minulého roku.