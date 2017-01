Manchester spasil Ibrahimovič, Mourinho: My sme útočili, oni bránili

Na snímke Zlatan Ibrahimovič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 16. januára (TASR) - Šláger futbalového víkendu na Britských ostrovoch nemal víťaza. Odvekí rivali Manchester United a FC Liverpool sa v súboji 21. kola anglickej Premier League rozišli na Old Trafford zmierlivo po výsledku 1:1. United po deľbe bodov zotrvali na šiestej priečke, Liverpool je tretí a na vedúcu londýnsku FC Chelsea stráca sedem bodov.Manchesterský klub nedosiahol okrúhle desiate víťazstvo v súťažných zápasoch v rade, keď v nedeľu musel doháňať manko z prvého polčasu. Na presný zásah hostí z 27. minúty, ktorý strelil James Milner z jedenástky po nezmyselnej ruke Paula Pogbu v pokutovom území, odpovedali United v 84. minúte zásluhou Zlatana Ibrahimoviča. Švédsky bombardér zužitkoval ideálnu prihrávku Antonia Valenciu a presnou hlavičkou zariadil preaspoň zisk bodu. So štrnástimi presnými zásahmi sa zároveň dotiahol na čele tabuľky kanonierov na Diega Costu (Chelsea) s Alexisom Sanchezom (Arsenal).Trénera MUFC Joseho Mourinha nenadchla úroveň zápasu, ale páčil sa mu bojovný výkon jeho zverencov.hodnotil duel Mourinho pre BBC. Podľa neho mali jeho hráči odchádzať ako víťazi.dodal.Jeho nemecký kolega na lavičke Liverpoolu Jürgen Klopp sa sťažoval na chýbajúcu šťastenu.vravel Klopp. V napínavom závere mohli triumf strhnúť na svoju stranu obe mužstvá.vyjadril sa kouč LFC.Liverpool v ďalšom kole ligy hostí doma waleskú Swansea, United cestujú do Stoke.