Marcela Laiferová: Ako si spríjemniť život?

RECEPT Marcely Laiferovej

Tvarohové knedle s marhuľami

Suroviny:

500 g mäkkého tvarohu

100 krupice

2 vajcia

1 lyžica masla

1 lyžica cukru

1 lyžička soli

500 g marhúľ alebo sliviek

6 lyžíc maku alebo tvarohu, prípadne strúhanky

3 lyžice cukru

50 g masla



Postup:

Mäkký tvaroh rozmiešame s krupicou, vajíčkami a maslom, cukrom a štipkou soli. Vypracujeme hladké cesto a rozvaľkáme na hrúbku 3 mm. Pokrájame na štvorce a do každého štvorca vložíme polovicu marhule. Vyformujeme guľky a uvaríme ich v osolenej vode. Hotové posypeme podľa chuti buď pomletým makom s cukrom, alebo orechovou posýpkou či tvarohom. Môže byť aj opražená strúhanka. Pokvapkáme maslom.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. apríla (OTS) - V časti Receptár nechýbajú recepty na šaláty a zálievky, polievky, nátierky na chlieb, hlavné jedlá, dezerty a tiež lacné a rýchle recepty.V jej novej knižke Ako si spríjemniť a okoreniť život píše o tom, na čo dbať pri výbere potravín, čím nás dokážu obohatiť koreniny a ktorá zelenina by sa mala stať pravidelnou súčasťou nášho jedálnička. Ponúka tiež množstvo chutných receptov z vlastnej kuchyne, ale aj z receptárov svojich priateľov. Záleží jej na tom, aby boli lahodné a zároveň telu prospešné. Veď, ako píše, zdravie sa začína jedlom, nie diétami!Už Hippokrates napísal: „Samozrejme, čerstvé, voňavé, farebné. Pravdaže platí, že nie všetko, čo chutí, je aj zdravé. V súčasnom živote nadmieru poznačenom stresom, keď ľudia venujú práci neraz aj viac ako 10 hodín denne, sú presné diéty vlastne nerealizovateľné a aj nebezpečné. Kde sú aktivity ako trebárs šport?Pre bežných ľudí to znamená, že treba len trochu zmeniť systém stravovania a vždy mať poruke maličkosť – jablko, hrušku, aby sme zhruba každé 3 hodiny niečo zjedli. Obmedzujúce diéty aj tak takmer nikto nedodrží a keď, tak len s veľkým sebazaprením. Teda opäť zažíva stres. Vysoké ciele málokto hneď dosiahne. K vytýčenému cieľu vedú malé kroky. To platí aj vtedy, keď sa chcete zdravo stravovať, tvrdí Marcela Laiferová vo svojej novej knižke Ako si spríjemniť a okoreniť život Kultúra jedla predznamenáva kvalitu života. Nie je to však len privilégium bohatších, lebo tí to s jedlom veľakrát preháňajú. Zdravé stravovanie znamená aj nekupovať v potravinách piate cez deviate.,“ hovorí Marcela Laiferová. „Ďalšie tipy a recepty nájdete v knihe Marcely Laiferovej Ako si spríjemniť a okoreniť život