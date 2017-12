Mark Ronson a Bruno Mars čelia žalobe za plagiátorstvo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 30. decembra - Anglický producent Mark Ronson a americký spevák Bruno Mars čelia žalobe z plagiátorstva pre skladbu Uptown Funk. Tú na nich podalo hip-hopové trio The Sequence, ktoré ich z porušenia autorských práv obvinilo ešte minulý rok.Informoval o tom portál TMZ, ktorému sa podarilo získať súdne dokumenty. V nich formácia tvrdí, že Uptown Funk má "značne a výrazne podobné kompozičné prvky" ako ich hit Funk You Up z roku 1979. Skupina preto požaduje súdny proces s porotou a bližšie neidentifikovateľné finančné odškodné. Magazín Pitchfork v tejto súvislosti požiadal zástupcov muzikantov o komentár, zatiaľ sa však k situácii nevyjadrili.Ronson a Mars pre Uptown Funk v minulosti čelili početným obvineniam a žalobám, naposledy takýto prípad riešili v septembri. Pieseň Uptown Funk vyšla na albume Uptown Special, ktorý Ronson vydal predvlani v januári. Skladba sa v americkom singlovom rebríčku i UK Charte dostala na prvé miesto a vyniesla dvojici dve ceny Grammy.Informácie pochádzajú z webstránok www.tmz.com, pitchfork.com a archívu agentúry SITA.