Mäsiara trpiaceho fóbiou z citrónov odsúdili za zranenie kolegu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 18. mája (TASR) - Súd v hlavnom meste Rakúska uložil v stredu podmienečný 12-mesačný trest odňatia slobody mäsiarovi tureckého pôvodu, ktorý zranil nožom svojho kolegu po tom, ako sa stala terčom posmeškov jeho nezvyčajná fóbia z citrónov.Udalosť, pri ktorej došlo k ťažkému ublíženiu na zdraví, sa stala vlani v decembri pri práci v zariadení na spracovanie mäsa, kde 31-ročný muž provokoval iného, 45-ročného pracovníka zvukmi pripomínajúcimi sŕkanie pri zahryznutí do citróna. Odpoveďou na túto provokáciu bolo bodnutie nožom do hrudníka s následkom prepichnutia pľúc.Obžalovaný sa na súde obhajoval tvrdením, že chcel kolegu iba odsotiť, avšak zabudol na to, že drží v ruke nôž. Pracovníci si uvedomili až po chvíli, čo sa stalo, pričom ani samotný poškodený neveril, že by bol poranený úmyselne.Celý incident zachytila bezpečnostná kamera a k objasneniu prispel aj prizvaný znalec z odboru lekárstva. Sudkyňa sa nakoniec priklonila k názoru, že ide o čin z nedbalosti a uložila podmienečný trest s trojročným odkladom. Odsúdenému, ktorý počas procesu dával najavo odpor pri akejkoľvek zmienke o citrónoch, navyše odporučila, aby navštívil lekára.