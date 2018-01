Matovič chce kandidátov na sudcov ÚS SR voliť aspoň ústavnou väčšinou

Na archívnej snímke predseda hnutia OľaNO Igor Matovič. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 2. januára (TASR) - Kandidátov na ústavných sudcov by mohla Národná rada (NR) SR voliť aspoň ústavnou väčšinou, teda aspoň 90 hlasmi. Myslí si to líder OĽaNO Igor Matovič.povedal v rozhovore pre TASR Matovič, ktorý považuje súčasný Ústavný súd za hanbu slovenského súdnictva.O potrebe zmien hovorí aj koalícia. Kvórum v podobe ústavnej väčšiny však zrejme nebude.vysvetlil pre TASR predseda Mosta-Híd a podpredseda NR SR Béla Bugár. Za zvýšenie kvóra však je, vie si predstaviť voliť kandidátov aspoň 76 hlasmi.doplnil Bugár. Koaliční partneri podľa neho s takýmito zmenami budú súhlasiť.Pred časom sa spomínala aj väčšia zmena v kreovaní Ústavného súdu. To sa však podľa Bugára nateraz nepodarí.uviedol Bugár.