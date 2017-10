MAYOVÁ: Prioritou v rokovaniach o brexite by mali byť práva občanov

Britská premiérka Theresa Mayová , archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 19. októbra (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová dorazila vo štvrtok na summit Európskej rady v Bruseli sposolstvom spraviť pokrok v pozastavených rokovaniach o odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie.Británia a Európska únia by podľa Mayovej mali pre rokovania o brexite v nasledujúcich týždňoch zostaviť "ambiciózny plán" obsahujúci tiež tému práv občanov.Mayová pri príchode na summit predovšetkým zmienila, že si praje, aby sa "Vzťahovali by sa na obyvateľov EÚ žijúcich v Británii, ale aj na Britov nachádzajúcich sa na starom kontinente.Práva občanov sú jednou z troch hlavných tém, v ktorých si EÚ praje "dostačujúci posun" skôr, než by sa rokovania mohli pohnúť smerom k budúcim obchodným vzťahom.Ďalšími dvoma kľúčovými témami sú otázka hraníc medzi Spojeným kráľovstvom a únijným Írskom a suma, ktorú má Británia zaplatiť pri vystúpení z bloku.Informovali o tom agentúry AP a DPA.