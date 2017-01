Mayovej prejav o brexit vyvolal v médiách odlišné ohlasy

Britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 18. januára (TASR) - Ohlasy na prísľub britskej premiérky Theresy Mayovej, že odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie bude úplný, no priateľský, sú nápadne odlišné: pokým v Británii rezonuje skôr optimizmus, na druhej strane Lamanšského prielivu prevládajú skeptické postoje.Britskí predstavitelia vyzdvihli Mayovej cieľpopri nových obchodných dohodách Británie s inými krajinami. Minister zahraničných vecí Boris Johnson v novinách Daily Telegraph napísal, že krajinyna takéto dohody.Európski predstavitelia však britské nádeje na hladký a vzájomne prospešný brexit nevnímajú s rovnakým optimizmom. Vyjednávač Európskeho parlamentu pre brexit Guy Verhofstadt uviedol, že. Švédska ministerka pre záležitosti EÚ Ann Lindeová sa pridala k hlasom očakávajúcim náročné rokovania s tým, že Mayová dalaBritské prevažne euroskeptické noviny sa v dnešných vydaniach chopili Mayovej vyhlásenia, že Británia by mohla spôsobiť Únii ekonomické škody, ak by si blok vynútil dohodu, ktorá bySpojené kráľovstvo.Denník The Times v titulku s narážkou na Mayovej prejav a snahuuviedol:. Daily Mirror zhrnul premiérkin odkaz palcovými titulkom na úvodnej strane:Európske denníky vykreslili Mayovej prejav ako známku obratu Británie dovnútra. Nemecký denník Die Welt priniesol na prvej strane titulokTalianska La Repubblica v narážke na novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa uviedla:Poukázala tiež na dôsledky pre vlastnú krajinu:Rakúsky Der Standard očakáva, že Mayovej plány spôsobia Británii problémy:Konzervatívne poľské noviny Rzeczpospolita komentujú:České Hospodářské noviny varujú pred: na jednej strane rizikom, že nakoniec všetci niečo stratia, na strane druhej hladkým, ktorý by mohol lákať ďalšie krajiny.Španielske noviny El Mundo žiadajú: