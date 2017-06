McEnroe: Serena Williamsová by bola v mužskom rebríčku na 700. mieste

John McEnroe. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Londýn 26. júna (TASR) - Legendárny americký tenista John McEnroe si myslí, že keby jeho krajanka Serena Williamsová hrala medzi mužmi, bola by vo svetovom rebríčku niekde na 700. mieste. Uviedol to v rozhovore pre NPR (združenie amerických rozhlasových staníc) počas debát o jeho memoároch s názvom "To nemyslíte vážne."McEnroe vyhlásil, že Serena Williamsová je jasne najlepšou tenistkou histórie, ale medzi mužmi by sa nepresadila.poznamenal. Známy búrlivák dodal, že Serena by dokázala jednorázovo zdolať niektorých tenistov, ale ak by hrala dlhodobo na mužskom profesionálnom okruhu, tak by to bol úplne iný príbeh.McEnroe získal počas kariéry sedem grandslamových titulov, Serena Williamsová až 23.