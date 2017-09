ME: Slováci na úvod zdolali obhajcov titulu z Rakúska 3:2

Stolný tenis Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič



ďalší program SR v B-skupine:



štvrtok 14. septembra: 10.00 h Slovinsko - SR, 19.00 h Portugalsko - SR





tabuľka:



1. Portugalsko 1 1 0 3:0 2



2. SLOVENSKO 1 1 0 3:2 2



3. Rakúsko 1 0 1 2:3 1



4. Slovinsko 1 0 1 0:3 1





Luxemburg 13. septembra (TASR) - Slovenskí stolnotenisoví reprezentanti sa postarali v úvode svojho účinkovania na majstrovstvách Európy družstiev v Luxemburgu o veľké prekvapenie. V stredajšom súboji B-skupiny Championship divízie zdolali úradujúcich šampiónov z Rakúska 3:2 na zápasy.Zverenci Jaromíra Truksu neodštartovali najlepšie, keď po prvých dvoch dueloch prehrávali 0:2. Ľubomír Pištej prehral s Danielom Habesohnom tesne 2:3 a Peter Šereda s Robertom Gardosom rovnakým pomerom. Prvý bod a šancu na zvrat získal Wang Jang, ktorý si v ďalšom dramatickom súboji poradil so Stefanom Fegerlom 3:2. Posledné dve stretnutia však boli už jasne v réžii Slovákov. Šereda zdolal Habesohna 3:0 a Pištej Gardosa taktiež bez straty setu.Slováci sa vo štvrtok stretnú v skupine ešte s aktuálne druhými v európskom rebríčku Portugalčanmi a Slovincami. Z každej skupiny postúpia prví dvaja do štvrťfinále, mužstvá na tretích a štvrtých miestach si zahrajú o konečné umiestnenie na 9. až 16. pozícii.muži - Championship divízia - B-skupina:Ľubomír Pištej - Daniel Habesohn 2:3 (-8, 6, -3, 10, -6)Peter Šereda - Robert Gardos 2:3 (5, 9, -9, -9, -9)Wang Jang - Stefan Fegerl 3:2 (-2, 9, 2, -9, 9)Šereda - Habesohn 3:0 (7, 5, 5)Pištej - Gardos 3:0 (3, 10, 9)káder SR: Ľubomír Pištej, Peter Šereda, Wang Jang, Bai He