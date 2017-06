ME v basketbale: Slovenky na úvod šampionátu prehrali s Tureckom

Na snímke zľava Birsel Vardarli Demirmenová (Turecko), Anna Jurčenková a Terézia Páleníková (obe Slovensko) v stretnutí ME v basketbale žien B-skupiny Turecko - Slovensko 16. júna 2017 v českom meste Hradec Králové. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

EuroBasket Women 2017 - B-skupina:



Turecko - Slovensko 69:58 (45:33)



Turecko: Hollingsworthová 14, Demirmenová 12, Albenová 11, Caglarová 6, Canitezová 3 (Senyüreková 10, Turgutová 7, Köksalová 6).

Slovensko: Bálintová 17, Vyňuchalová 10, Oroszová 9, Žirková 4, Jurčenková 2 (Růžičková 10, T. Páleníková 6, Remenárová 0, Slamová 0, Dudášová 0)



rozhodovali: Rutešič (Č.Hora), Smiljaničová (Srb.), Beliakov (Rus.), 1200 divákov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hradec Králové 16. júna (TASR) - Slovenské basketbalistky vo svojom úvodnom vystúpení na ME v Česku prehrali s Tureckom 58:69. Zverenky trénera Mariana Svobodu držali krok s favoritom len v prvej štvrtine, v ďalšom priebehu už podľa predpokladov dominovalo družstvo z krajiny polmesiaca.Ďalším súperom Sloveniek bude v sobotu od 12.30 h Bielorusko.Slovenky začali proti veľkému favoritovi odvážne, prvý kôš zápasu zaznamenala z rýchleho protiútoku Růžičková. Netrvalo však dlho a Turkyne prebrali taktovku stretnutia do svojich rúk. Využili nedôslednú obranu súperiek a ich náskok sa postupne zvyšoval. V 9. minúte sa prvýkrát dostali do dvojciferného vedenia (23:12). Slovenky dokázali kontrovať trojkami Oroszovej a Bálintovej, ale záver prvej štvrtiny opäť patril štvrťfinalistovi OH v Riu de Janeiro. Turkyne pokračovali v sústredenom výkone, Slovenky doplácali na slabé doskakovanie a nedôraznú defenzívu na obvode. Polčas vyhral favorit 45:33.Po zmene strán sa obraz hry nezmenil. Turkyne si udržiavali pohodlný náskok a ich tréner Memnun mohol postupne poslať do hry aj viaceré lavičkové hráčky. Slovenky pôsobili nevýrazne, navyše ich najskúsenejšia hráčka Žirková v úvode druhého polčasu zaznamenala štvrtú osobnú chybu a kouč Svoboda ju stiahol na lavičku. Hra SR sa po jej odchode z palubovky paradoxne zlepšila, stačilo to len na dočasné zníženie manka. Turecko v záverečnej štvrtine zaplo na vyšší rýchlostný stupeň, svoje vedenie ešte navýšilo a napokon bez problémov triumfovalo 69:58. Slovenky v sobotu na obed čakalo Bielorusko, ktoré na úvod turnaja prekapujúco prehralo s Talianskom.