ME v stolnom tenise:Slováci podľahli Slovincom,ženy nestačili na Litvu

ME družstiev:



muži - Championship division - B-skupina:



Slovinsko - SLOVENSKO 3:2



Bojan Tokič - Ľubomír Pištej 1:3 (-9, 6, -9, 12)

Darko Jorgič - Wang Jang 1:3 (8, -5, -8, -4)

Jan Zibrat - Peter Šereda 3:2 (5, 6, -6, -10, 6)

Bojan Tokič - Wang Jang 3:0 (8, 10, 8)

Darko Jorgič - Ľubomír Pištej 3:2 (-10, 5, 6, -8, 16)



káder SR: Ľubomír Pištej, Peter Šereda, Wang Jang, Bai He



Ďalší program SR v B-skupine:



štvrtok 14. septembra: 19.00 h Portugalsko - SR



Tabuľka:



1. Portugalsko 2 1 1 4:3 3

2. Slovinsko 2 1 1 3:5 3

3. Rakúsko 2 1 1 5:4 3

4. SLOVENSKO 2 1 1 5:5 3



ženy - Challenge division - E-skupina:



SLOVENSKO - Litva 1:3



Lucia Truksová - Kornelija Riliskyteová 0:3 (-8, -16, -6)

Eva Jurková - Ruta Paškauskienéová 1:3 (-6, - 8, 7, -8)

Tatiana Kukuľková - Eglé Stuckytéová 3:2 (-8, 10, 6, -9, 8)

Lucia Truksová - Ruta Paškauskienéová 0:3 (-1, -6, -8)



káder SR: Tatiana Kukuľková, Eva Jurková, Lucia Truksová, Nikoleta Puchovanová



Ďalší program SR v E-skupine:



štvrtok 14. septembra: 19.00 h SR - Fínsko



Tabuľka:



1. Švajčiarsko 2 2 0 6:2 4

2. Litva 2 2 0 6:3 4

3. SLOVENSKO 2 0 2 3:6 2

4. Fínsko 2 0 2 2:6 2

