ME18: Bratislava a Piešťany budú po prvý raz hostiť európsku špičku

Na snímke Richard Ďuriš. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica



širšia nominácia SR 18 na ME:



Maroš Želizňák, Dávid Javorský, Milan Janošov (všetci GBA Praha/ČR), Martin Bizub (Iskra Svit), Dominik Kubala, Branislav Mátych (obaja IMC Slovakia Považská Bystrica), Jakub Kadáši (Science City Viedeň/Rak.), Tomáš Pavelka (CBA Gran Canaria/Šp.), Juraj Páleník (MBK Karlovka Bratislava), Alex Ondruš (BK Inter Bratislava), Martin Danielič (BK Levickí Patrioti), Matej Majerčák (BK 04 AC LB Spišská Nová Ves), Jakub Mokráň (MBA Prievidza)





Bratislava 25. júla (TASR) – Od 29. júla do 6. augusta čaká na slovenskú basketbalovú reprezentáciu do 18 rokov premiérová účasť na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie. Realizačný tím okolo trénera Richarda Ďuriša uzatvorí po stredajšej generálke proti Litve finálnu dvanástku hráčov, s ktorou absolvujú boje v D-skupine ME. Tie sa uskutočnia v Bratislave a Piešťanoch.Ďuriš zúžil v pondelok nomináciu na blížiaci sa šampionát na trinásť hráčov.uviedol reprezentačný tréner.Podľa jeho slov je Litva ideálna generálka na stretnutia skupinovej fázy. Pobaltská krajina patrí medzi basketbalové veľmoci na "starom kontinente" vo všetkých vekových kategóriách, a aj na európskom šampionáte do 18 rokov budú mladí Litovci útočiť na medailu.povedal Ďuriš.Organizátori majú pred sebou záverečné prípravy. "povedal prezident Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Pavel Bagin.Podľa riaditeľa turnaja Martina Struhára sa podujatie momentálne dolaďuje pred ostrým štartom:29. júla o 18.00 h, Slovensko – Lotyšsko (HANT aréna, Bratislava)30. júla o 18.00 h, Slovensko – Francúzsko (HANT aréna, Bratislava)1. augusta o 18.00 h, Slovensko – Bosna a Hercegovina (HANT aréna, Bratislava)