ME19: Slováci na úvod turnaja podľahli Francúzom

Volejbal Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Slovensko - Francúzsko 1:3 (-23, 23, -19, -15)



Rozhodovali: Makowski (Poľ.) a Simbari (Tal.), 550 divákov.



SR: Mačuha, Čizmazia, Ondruš, Jendrejčák, Jurík, Watzka, liberá Paňko a Kurej (Goč, Hrtús, Pollák). Tréner: P. Kalný.



Francúzsko: Soldner, Derouillon, Roatta, Poda, Bassereau, Labazhevich, libero Ramon (Gill, Rebeyrol, Toledo, Cardin). Tréner: S. Belmadi.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Púchov 23. apríla (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti do 19 rokov prehrali vo svojom úvodnom zápase na majstrovstvách Európy v Púchove s Francúzskom 1:3. Veľkému favoritovi celej II. skupiny zverenci trénera Petra Kalného s výnimkou posledného setu vzdorovali a podali sympatický výkon. V nedeľu sa Slováci stretnú o 17.30 s Rumunskom, ktoré podľahlo Fínsku 0:3.Mladí Slováci v slušne zaplnenej hale začali duel s veľkým favoritom dobre a po ese Juríka viedli 8:5. Francúzi potom vyrovnali, ale Jendrejčák krásnym blokom dostal domácich do vedenia 12:10. Slovenskí volejbalisti držali so súperom krok, dobre podávali a bránili na sieti. Po bloku Mačuhu vyhrávali už 17:14. Francúzi sa dotiahli na bod, ale potom sa ďalším blokom blysol Mačuha a pred koncovkou viedli Slováci 20:17. V závere Francúzi pri podaní Derouillona otočili z 20:22 na 24:22 a prvý set napokon vyhrali tesne 25:23.Ani po nešťastnej koncovke sa Kalného tím nezľakol a pokračoval v kvalitnej hre. Po bloku Ondruša viedli Slováci za podpory skvelého publika 9:6. Slováci boli vo vare a vypracovali si náskok 11:8. Na druhom technickom timeoute bolo 16:14 pre domácich, ktorí túžili vyrovnať stav setov na 1:1. Francúzi však zatlačili servisom a vyrovnali na 18:18. V koncovke sa Slováci dostali do vedenia 23:22 a od zisku setu ich delili dva body. Set napokon ukočil esom Mačuha, Slováci ho vyhrali 25:23 a vyrovnali na 1:1.V treťom sete mali z úvodu navrch Francúzi, keď viedli 8:4. Slováci po bloku Hrtúsa, ese Mačuhu a bloku Ondruša znížili na 10:11. Potom však získali hostia sériu bodov a pred koncovkou setu viedli 18:13. Záver setu hostia zvládli a vyhrali ho 25:19.Slováci držali krok so súperom v úvode štvrtého setu, ale favorit postupne získal čoraz väčšiu prevahu a na druhom technickom timeoute viedol 16:11. Veľký náskok Francúzi nepustili a štvrtý set vyhrali 25:15.Hlasy po zápase:: "I. skupina (Györ):Poľsko - Rusko 2:3 (23, -23, -19, 16, -15)Bulharsko - Taliansko 2:3 (24, -15, -16, 19, -13)Česko - Turecko 3:1 (-22, 18, 16, 16)Fínsko - Rumunsko 3:0 (20, 13, 17)