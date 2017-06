ME21: Angličania zdolali Poľsko a z A-skupiny postúpili do semifinále

Futbal Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ME futbalistov do 21 rokov - A-skupina - Kielce:



Anglicko - Poľsko 3:0 (1:0)



Góly: 6. Gray, 69. Murphy, 82. Baker (z 11m). Rozhodoval: Lechner (Rak.), ŽK: Mawson - Bednarek, ČK: 82. Bednarek

Anglicko: Pickford – Holgate, Chambers, Mawson, Chilwell – Chalobah (39. Hughes), Baker – Ward-Prowse (72. Abraham), Swift, Redmond (46. Murphy) – Gray

Poľsko: Wrabel – Kedziora, Bednarek, Jach, Jaroszyňski – Linetty, Murawski – Frankowski, Kownacki (73. Stepiňski), Moneta (46. Lipski) – Piatek (64. Niezgoda)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kielce 22. júna (TASR) - Futbalisti Anglicka postúpili do semifinále ME hráčov do 21 rokov v Poľsku. Vo štvrtok zdolali v meste Kielce domácu reprezentáciu hladko 3:0 a so siedmimi bodmi sa stali víťazmi základnej A-skupiny. O triumfe Angličanov rozhodli presné zásahy Demaraia Graya, striedajúceho Jacoba Murphyho a Lewisa Bakera z pokutového kopu.Angličania potrebovali na istotu postupu bodovať naplno a svoj cieľ začali napĺňať už v 6. minúte - po rýchlom protiútoku z ľavej strany sa technickou strelou spoza šestnástky presadil Gray. Favorit mal viac z hry, ale pridať druhý gól mu po polhodine hry nedovolil brankár Wrabel, keď pohotovo vyrazil hlavičku Mawsona na roh. Poľský brankár vynikol aj v 38. minúte pri umiestnenej strele Swifta. Domáci sa v ofenzíve presadzovali veľmi ťažko, po zmene strán naopak inkasovali aj druhýkrát. Angličania v 69. minúte podnikli brejk do otvorenej obrany súpera a nájazd dvoch na jedného zakončil Murphy po prihrávke Graya gólom do prázdnej bránky. Hladký triumf potom osem minút pred koncom spečatil z pokutového kopu Baker.