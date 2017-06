ME21: Hapal nevzal Káčera, Králika, Faška, Briganta, Polievku a Čmelík

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie U21 Pavel Hapal. 28. marca 2017. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Konečná nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov na majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie v Poľsku (16. - 30. júna 2017):



brankári: Adrián Chovan (AS Trenčín), Adam Jakubech (FC Spartak Trnava), Marek Rodák (FC Fulham)



obrancovia: Lukáš Skovajsa (AS Trenčín), Tomáš Huk, Ľubomír Šatka (obaja FC DAC 1904 Dunajská Streda), Denis Vavro, Róbert Mazáň (obaja MŠK Žilina), Branislav Niňaj (Sporting Lokeren), Martin Valjent (Ternana Calcio), Milan Škriniar (Sampdoria Janov)



stredopoliari: Nicolas Špalek (MŠK Žilina), Jakub Hromada, Martin Chrien (obaja Viktoria Plzeň), Jaroslav Mihalík (Cracovia Krakov), Lukáš Haraslín (Lechia Gdansk), Stanislav Lobotka (FC Nordsjaelland), Matúš Bero (Trabzonspor), Albert Rusnák (Real Salt Lake), László Bénes (Borussia Mönchengladbach)



útočníci: Pavol Šafranko (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Adam Zreľák (FK Jablonec), Tomáš Vestenický (Cracovia Krakov)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šamorín 6. júna (TASR) - Miroslav Káčer, Martin Králik, Michal Faško, Tomáš Brigant, Róbert Polievka ani Lukáš Čmelík sa nedostali do konečnej nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov na nadchádzajúce majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie. Tie sa v Poľsku uskutočnia od 16. do 30. júna. Šestica figurovala vo výbere na záverečnú prípravu, ktorá sa začala v pondelok, s tímom zotrvá do sobotného konca tréningového kempu v Šamoríne.Tréner Pavel Hapal oznámil 23-členný zoznam v utorok večer, čas na nahlásenie Európskej futbalovej únii (UEFA) bol do polnoci. Pribudli Milan Škriniar, Stanislav Lobotka, László Bénes, Albert Rusnák a Matúš Bero, ktorí sa chystajú s národným A-mužstvom na stretnutie kvalifikácie MS 2018 v Litve. K dvadsaťjednotke sa pripoja v nedeľu večer.Ondreja Dudu nepustila na šampionát nemecká Hertha Berlín. Dávidovi Ivanovi z talianskej Sampdorie Janov zabránili v štarte pretrvávajúce zdravotné problémy. Kapitán Adam Zreľák sa stihol zotaviť, no kouč ešte deň pred uzávierkou nominácie uvažoval o poistke v podobe ďalšieho ofenzívneho hráča. V porovnaní so zaužívaným kádrom z kvalifikácie nastala nevynútená zmena medzi brankármi, keď Matúša Hrušku (Dukla Praha) nahradil Trnavčan Adam Jakubech, ktorý mal na konte omnoho viac odchytaných minút na klubovej úrovni.V Šamoríne majú Slováci na programe celý týždeň tréningy, v piatok o 19.00 h odohrajú prípravný zápas proti už istému víťazovi III. ligy skupiny Stred ŠKM Liptovský Hrádok. Hapal rozpustí mužstvo v sobotu po dopoludňajšom tréningu, so zverencami sa opäť zíde v nedeľu večer. V utorok 13. júna odletí reprezentácia do Poľska, na šampionáte narazí v základnej A-skupine postupne na domáci tím (16. júna, Lublin), anglických (19. júna, Kielce) a švédskych rovesníkov (22. júna, Lublin). Švédsko je obhajca európskeho titulu.