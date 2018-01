Medicínske médium prezradí, prečo citróny po zlých správach pomôžu

Ilustračná snímka Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. januára (TASR) - Anthony William pomohol desaťtisícom ľudí dostať sa zo zdravotných problémov, ktoré im lekári nesprávne diagnostikovali, nevhodne liečili alebo ich vyliečiť vôbec nevedeli. Po jeho prvej knihe, medzinárodnom bestselleri Medicínske médium, prinieslo vydavateľstvo Tatran ďalšiu publikáciu A. Williama v slovenčine Medicínske médium: Liečivá sila potravín.Autor sa v nej bližšie zaoberá liečivými účinkami viac než 50 druhov ovocia, zeleniny, byliniek, korenín a divorastúcich plodov, ktorých konzumácia má vplyv na zdravie človeka. Vysvetľuje vlastnosti každej potraviny, symptómy a ochorenia, pri ktorých môže pomôcť alebo ich úplne vyliečiť, ako aj emočnú a duchovnú podporu každej z nich. Knihu dopĺňa receptami, vďaka ktorým je možné maximálne si vychutnať blahodarné účinky každej potraviny. Sú to napríklad sladké zemiaky plnené dusenou kapustou alebo medovo-kokosová zmrzlina.Vďaka tejto knihe čitatelia zistia, prečo sú lesné čučoriedkyšpargľa studňou mladosti a prečo nám citróny po zlých správach zdvihnú náladu, ktoré potraviny najúčinnejšie uľavia pri žlčníkových kameňoch, vysokom krvnom tlaku, mozgovej otupenosti, problémoch so štítnou žľazou, migréne a stovkách iných symptómov a ochorení. William v knihe ďalej prezrádza, akú špecifickú moc má kivi, uhorka, mačací pazúr, kokos a ďalšie druhy potravín, ale aj pravdu o maškrtných chutiach, ako využiť stres vo svoj prospech a aká je kľúčová úloha ovocia pri plodnosti.Informácie, ktoré sú v publikácii, sa často dramaticky líšia od tradičných poznatkov medicíny. Čitateľ tak nemá očakávať len dookola opakované staré známe fakty. Naopak, pripraviť by sa mal na celkom nové poznatky napríklad o tom, že v pomarančoch je oveľa viac než len vitamín C.