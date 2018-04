Medzi najmenej rozvinuté okresy sa zaradila Levoča a Snina

Na archívnej snímke radnica a klietka hanby v Levoči, archívna snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 26. apríla (TASR) - Okresy Levoča a Snina sa zaradia do Zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Budú sa tak môcť uchádzať o regionálny príspevok, aby sa mohli dynamickejšie rozvíjať. Celkovo sa tak počet okresov rozšíril na 18. Informoval o tom dnes Úrad vlády SR.V týchto dvoch okresoch bola podľa údajov ústredia práce miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,5-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti na Slovensku za rovnaké obdobie.priblížil Úrad vlády SR. Ide napríklad o špeciálne výzvy rezortov na nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov, tieto okresy majú aj zvýhodnenia pri čerpaní regionálnej investičnej pomoci.Úrad vlády SR predloží akčné plány pre okresy Levoča a Snina na rokovanie vlády SR najneskôr do deviatich mesiacov od ich zápisu do zoznamu, teda do 25. januára 2019.