Medzinárodný deň hudby má pomáhať napĺňať ideály UNESCO

Paríž 1. októbra (TASR) - Skladatelia, interpreti aj priaznivci hudby majú 1. októbra príležitosť na oslavu Medzinárodného dňa hudby (The International Music Day).Pri jeho základoch stál v roku 1975 lord Yehudi Menuhin (1916-1999). Ten ako predseda Medzinárodnej rady hudby (The International Music Council, IMC) navrhol, aby sa tento deň zaviedol a pravidelne pripomínal. Prvý Medzinárodný deň hudby sa konal 1. októbra 1975. Menuhin bol predsedom IMC v rokoch 1969-1975.Založenie a organizovanie Medzinárodného dňa hudby predstavovalo konkrétnu odpoveď na list, ktorý Yehudi Menuhin ako predseda a Boris Yarustowski ako podpredseda IMC napísali všetkým členom IMC. Touto formou ich vyzvali, aby sa v súlade s rezolúciou Valného zhromaždenia organizácie z roku 1973 uskutočnil prvý Medzinárodný deň hudby.Želaním Yehudiho Menuhina bolo, aby sa tento deň stal prostriedkom k napĺňaniu hudobných aktivít. Zároveň mu išlo o to, aby sa 1. októbra uplatňovali ideály Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v oblasti mieru a priateľstva medzi národmi, rozvíjali sa kultúrne vzťahy medzi nimi, vymieňali sa skúsenosti a vzájomne vyzdvihovali estetické hodnoty. Skladatelia, interpreti a muzikológovia majú v tento deň osobitne hovoriť o dôležitosti hudby a o jej mieste v modernom živote.Prvý októbrový deň je vhodný aj na výstavy hudobných nástrojov, platní, plagátov, obrazov, karikatúr a fotografií na tému hudby. Za užitočné Menuhin pokladal, aby rozhlasové a televízne stanice zaradili do programov vysielanie koncertov, rozhovorov, diskusií s významnými osobnosťami hudobného života, ale aj s inými umelcami, napríklad spisovateľmi či maliarmi, ktorí milujú hudbu.Huslista a dirigent Yehudi Menuhin patril medzi významné postavy hudby a mieru 20. storočia. Narodil sa v roku 1916 v New Yorku v rodine židovských prisťahovalcov z Ruska. Jeho výnimočné hudobné nadanie si všimol britský skladateľ Edward Elgar, ktorý viedol jeho prvé kroky. Už ako sedemročný debutovým vystúpením - podaním Mendelssohnovho husľového koncertu - nadchol 9000 návštevníkov koncertnej siene v San Francisku. Hrával s poprednými dirigentmi a orchestrami. Zomrel vo veku 82 rokov 11. marca 1999 v berlínskej nemocnici na zlyhanie srdca.Medzinárodná rada hudby vznikla v roku 1949 na žiadosť generálneho riaditeľa UNESCO. IMC so sídlom v Paríži funguje ako nezávislá medzinárodná mimovládna organizácia udržiavajúca formálne asociačné vzťahy s UNESCO.