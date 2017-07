Medzinárodný menový fond: Globálna ekonomika tento rok vzrastie o 3,5%

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Kuala Lumpur 24. júla (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) naďalej počíta v tomto roku s nárastom globálnej ekonomiky o 3,5 % a v roku 2018 o 3,6 %, uvádza sa vo štvrťročnej aktualizácii prognózy fondu. MMF však v porovnaní so svojou jarnou predpoveďou zhoršil vyhliadky rastu ekonomiky USA, naopak, zlepšil očakávania pre eurozónu a Čínu.uviedol hlavný ekonóm MMF Maurice Obstfeld.Aktuálna prognóza počíta so zrýchlením expanzie obchodu, ktorého rast by sa mal v rokoch 2017/18 priblížiť k 4 % po zvýšení o menej než 2,5 % v rokoch 2015/16.MMF zhoršil predpoveď rastu ekonomiky USA. Aktuálne očakáva zvýšenie hrubého domáceho produktu (HDP) v tomto roku aj v budúcom roku o 2,1 %. V aprílovej prognóze ešte počítal v roku 2017 s nárastom o 2,3 % a v roku 2018 o 2,5 %. Dôvodom je pokles očakávaní ohľadom expanzívnej fiškálnej politiky prezidenta Donalda Trumpa.MMF, naopak, zvýšil predpovede pre mnohé krajiny eurozóny, vrátane Francúzska, Nemecka, Talianska a Španielska, kde rast v 1. kvartáli prekonal očakávania. To spoločne s pozitívnymi revíziami expanzie v poslednom kvartáli 2016 a indikátormi pre 2. štvrťrok 2017 signalizuje výraznejšie zvýšenie dynamiky domáceho dopytu, než sa pôvodne predpokladalo.MMF aktuálne počíta v tomto roku s nárastom HDP eurozóny o 1,9 % a v roku 2018 % o 1,7 %. To znamená v porovnaní s aprílovou prognózou zvýšenie o 0,2, respektíve 0,1 percentuálneho bodu. Predpoveď rastu nemeckej ekonomiky stúpla takisto o 0,2, respektíve 0,1 percentuálneho bodu na 1,8 %, respektíve 1,6 %. Francúzsky HDP by sa mal zvýšiť v roku 2017 o 1,5 % a v roku 2018 o 1,7 %. Obe predpovede narástli o 0,1 bodu.Japonská ekonomika tento rok stúpne o 1,3 % a na budúci rok o 0,6 %, britská o 1,7 %, respektíve 1,5 % a kanadská o 2,5 %, respektíve 1,9 %. Podľa fondu zatiaľ nie je isté, aké dôsledky bude mať vystúpenie z Európskej únie na britskú ekonomiku. MMF však zhoršil tohtoročnú prognózu pre Britániu o 0,3 bodu.Čínska ekonomika by mala tento rok expandovať o 6,7 % a na budúci rok o 6,4 %. Fond zvýšil prognózy o 0,1, respektíve o 0,2 bodu. Ruský HDP by sa mal v roku 2017 aj v roku 2018 zvýšiť o 1,4 %.MMF upozornil, že ceny akcií v rozvinutých ekonomikách sú vysoké. Rizikom, ktoré môže ohroziť finančnú stabilitu, sú tiež expanzívne politiky v Číne. Postupné zvyšovanie úrokových sadzieb v USA, potenciálna normalizácia menových politík v ďalších bohatých krajinách môžu viesť k prílišnému sprísneniu finančných podmienok, upozornil tiež fond.Obstfeld tiež varoval pred nárastom nerovnosti a pomalým zvyšovaním miezd napriek klesajúcej nezamestnanosti. To predstavuje riziko prehĺbenia sociálnych napätí, ktoré na politickej úrovni vedú ku zvyšovaniu protekcionizmu.