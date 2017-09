Medzinárodný menový fond sa musí rozhodnúť na pomoci Grécku

Starší muž vykrikuje slogany počas protestu 4. apríla 2017 v Aténach. Okolo 3000 dôchodcov pochodovalo proti znižovaniu ich dôchodkov v rámci úsporných opatrení krajiny. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Atény 10. septembra (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) by sa mal do konca tohto roka rozhodnúť, či sa finančne bude podieľať na aktuálnom záchrannom programe pre Grécko, uviedol grécky premiér Alexis Tsipras.povedal Tsipras na tlačovej konferencii v severogréckom meste Solún. Dodal, že problémom je, ak MMF je jednou nohou súčasťou programu a druhou nie. Rozumným dátumom, dokedy by sa fond mal rozhodnúť o svojej účasti na programe, je podľa Tsiprasa koniec roka.Grécko je rozhodnuté, že prekoná fiškálne ciele a urýchli ukončenie tretieho hodnotenia v priebehu programu, uviedol Tsipras. Atény od veriteľov očakávajú, že budú konať v dobrej viere a pomôžu im pri dosiahnutí stanovených cieľov.Tsipras prisľúbil, že vláda vyhodnotí pokroky vo fiškálnej oblasti a v prípade prekonania cieľov poskytne pomoc sociálne najzraniteľnejším vrstvám obyvateľstva.