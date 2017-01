Merkelová a jej manžel volali s Obamovcami,preštudujú si prejav Trumpa

Na archívnej snímke americký prezident Barack Obama (druhý sprava) s manželkou Michelle Obamovou (vpravo) a nemecká kancelárka Angela Merkelová (druhá zľava) s manželom Joachimom Sauerom (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 20. januára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová a jej vláda si nástupný prejav nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Uviedol to dnes v Berlíne hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert.Samotná Merkelová nebude sledovať dnešnú inauguračnú ceremóniu vo Washingtone, keďže práve v tom čase sa zúčastní na otvorení nového múzea Barberini v Postupime.Hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí Martin Schäfer uviedol, že rezort diplomacie v Berlíne by chcel s novou vládou USA čo najskôr prediskutovať naliehavé témy. V otázke toho, či si Trumpova vláda s porozumením vypočuje názory nemeckej strany, už podľa neho prišli z Washingtonu aj pozitívne signály.Seibert sa bližšie nevyjadril k telefonátu Merkelovej a odchádzajúceho amerického prezidenta Baracka Obamu zo štvrtkového večera: rozhovor, na ktorom sa zúčastnili aj Merkelovej manžel Joachim Sauer a Obamova manželka Michelle, mal osobný charakter. Išlo o prejav úzkej osemročnej spolupráce a veľkej úcty Merkelovej a Sauera k Obamovi.Biely dom oznámil, že Obama sa obom poďakoval za priateľstvo a úsilie prehĺbiť partnerstvo medzi Nemeckom a Spojenými štátmi. Obama zdôraznil, že to bol úplne posledný telefonát s iným zahraničným politikom, ktorý absolvoval z pozície prezidenta. Po ôsmich rokoch priateľstva a partnerstva to označil za vhodné.