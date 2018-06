Merkelová cestuje po Jordánsku a Libanone, sú pod náporom utečencov

Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ammán 21. júna (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová začala vo štvrtok svoju dvojdňovú návštevu Jordánska a Libanonu - krajín susediacich so Sýriou, ktoré v posledných rokoch výrazne zaťažuje utečenecká kríza. Do jordánskeho hlavného mesta Ammán pritom pricestovala práve v období, keď sú migračná a azylová politika predmetom sporu otriasajúceho jej spolkovou vládou.Merkelová otvorila svoj program v Ammáne diskusiou s približne 100 študentmi miestnej nemecko-jordánskej univerzity, ktorá je treťou najväčšou univerzitou Jordánska. Následne sa stretla s jordánskym kráľom Abdalláhom II., informovala agentúra DPA.V diskusii so študentmi Merkelová obhajovala svoj prístup k európskej migračnej politike a priklonila sa k názoru, že Nemecko má byť "otvorenou krajinou", avšak migrácia musí byť usporiadaná a riadená. Na otázku jednej zo študentiek, či je v Nemecku dôvod na obavy z rasizmu, pokiaľ sa berie do úvahy napríklad nárast podpory pravicovo-populistickej Alternatívy pre Nemecko (AfD), kancelárka odpovedala, že Nemecko ako celok je naďalej bezpečnou krajinou, aj keď sa tam odohrávajú veci ako nedávna vražda 14-ročného dievčaťa v meste Mainz, ku ktorej sa priznal odmietnutý žiadateľ o azyl z Iraku.Merkelová označila za dobrú správu, že každý štvrtý utečenec v Nemecku má už prácu, na druhej strane ale zdôraznila, že sa nesmú zamlčovať ani negatívne stránky migrácie.Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) registruje v Jordánsku viac ako 650.000 utečencov zo Sýrie, jordánske úrady však odhadujú, že sýrskych utečencov je v krajine viac ako milión.Po stretnutí s kráľom Abdalláhom II. sa Merkelová vyjadrila, že Nemecko pomôže Jordánsku v reformnom úsilí dodatočnou pôžičkou vo výške 100 miliónov amerických dolárov. Plánované reformy, ktoré požaduje Medzinárodný menový fond, vyvolali v Jordánsku prednedávnom rozsiahle protivládne protesty. Jordánske kráľovstvo je pritom považované za stabilizačný prvok v blízkovýchodnom regióne sužovanom krízami. Bez uvedenej pôžičky poskytne Nemecko tento rok Jordánsku rozvojovú pomoc vo výške 384 miliónov eur.Merkelová sa počas návštevy opäť vyjadrila za udržanie jadrovej dohody s Iránom po tom, ako od nej odstúpili Spojené štáty, pričom zároveň odsúdila zasahovanie Teheránu do vojen v Sýrii a Jemene. Rovnako ako Abdalláh II. sa tiež vyslovila za dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu, informovala DPA.Popoludní sa má Merekelová stretnúť s príslušníkmi nemeckej armády, ktorí pôsobia v Jordánsku v rámci medzinárodnej koalície bojujúcej proti teroristickej organizácii Islamský štát. Neskôr sa presunie z Jordánska do Libanonu.