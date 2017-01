Merkelová je odhodlaná úzko spolupracovať s Trumpom

Nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 16. januára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová plánujes nastupujúcim americkým prezidentom Donaldom Trumpom, a to bez ohľadu na jeho kritické vyjadrenia týkajúce sa riešenia utečeneckej krízy v Nemecku. Vyhlásil to dnes kancelárkin hovorca Steffen Seibert.Merkelová si so záujmom prečítala Trumpovo nedeľňajšie spoločné interview pre britský denník The Times a nemecký denník Bild, dodal Seibert. Ešte poznamenal, že novozvolený prezident svoje názory načrtol jasne.Trump v rozhovore povedal, že Merkelová urobilauplatňovaním politiky, ktorá umožnila vyše miliónu migrantov dostať sa do Nemecka. Trump vyhlásil, že Európska únia sa stalav rukách Nemecka, a predpovedal, že tak ako Británia aj ďalšie štáty EÚ budú možno hlasovať za vystúpenie z únie.Napriek tomu Trump zdôraznil, že cíti voči kancelárke "obrovský rešpekt" a že ju stále považuje za jedného z najdôležitejších svetových lídrov, informovala agentúra Reuters.uviedol kancelárkin hovorca Seibert. Doplnil, že Berlín čaká na inauguráciu prezidenta v piatok 20. januára a že plánuje "úzko spolupracovať s novom americkou administratívou".