Merkelová si stojí za rozhodnutím otvoriť hranice pre utečencov

Angela Merkelová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 20. augusta (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová dnes uviedla, že si stojí za svojím rozhodnutím otvoriť hranice Nemecka pre tisíce utečencov.Vo vysielaní nemeckej súkromnej televízie RTL Merkelová uviedla, že svoje rozhodnutie stále považuje za správne a potrebné z humanitárnych dôvodov. Upozornila však, že jej vláda medzičasom podnikla viacero krokov, ktorých cieľom je zabrániť zopakovaniu takejto krízy.Príchod takmer milióna utečencov pred dvoma rokmi vyvolal v Nemecku ostrú kritiku časti pravicových politikov vrátane Merkelovej konzervatívnych spojencov v spolkovej krajine Bavorsko. Merkelovej otvorenosť kritizovali aj z obáv, že v rámci utečeneckej vlny by do Európy mohli prekĺznuť aj radikálni islamisti.Merkelová dnes v štúdiu RTL pri odpovediach na otázky publika potvrdila, že má v pláne uchádzať sa opäť o funkciu nemeckej kancelárky, ktorú by v prípade úspechu kresťanských demokratov v nadchádzajúcich parlamentných voľbách zastávala štvrté funkčné obdobie.Na otázku, či by chcela kandidovať aj v roku 2021, v súčasnosti 63-ročná kancelárka uviedla, že sa o tom "bude znova diskutovať, keď na to príde čas".V Nemecku nie sú žiadne limity na počet volebných období, ktoré by sa vzťahovali na funkciu kancelára. Helmut Kohl tento úrad zastával 16 rokov a v roku 1998 sa uchádzal aj o piate funkčné obdobie, ale prehral súboj so sociálnym demokratom Gerhardom Schröderom.