Merkelová: V utečeneckej politike EÚ treba zohľadniť záujmy jej členov

Nemecká kancelárka Angela Merkelová (vpravo) prichádza s belgickým premiérom Charlesom Michelom na tlačovú konferenciu po ich stretnutí v Berlíne 13. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 13. júna (TASR) - Záujmy všetkých členských krajín Európskej únie treba zohľadniť v utečeneckej politike spoločenstva. V Berlíne to v stredu po rokovaní s belgickým premiérom Charlesom Michelom vyhlásila nemecká kancelárka Angela Merkelová.Prístup k otázke migrácie bude lakmusovým testom budúcnosti Európy a jej zomknutia, vyhlásila hostiteľka na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom belgickej vlády.Podľa Merkelovej sa treba zdržať jednostranných krokov na národnej úrovni a treba vypracovať spoločné riešenie. Je to ťažká úloha, pripustila šéfka spolkovej vlády, ktorá ju prirovnala k zmene kruhu na štvoruholník. Zároveň dodala, že Európa musí byť jednotná a práve v súčasnej krehkej situácii je veľmi dôležité, aby ani Nemecko nekonalo unilaterálne.Nemecká kancelárka napriek silnejúcim hlasom zo strán únie - jej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a hlavne bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) - odmieta nimi preferované odmietnutie migrantov na štátnych hraniciach spolkovej republiky. Malo by ísť o odmietnutie osôb zaregistrovaných už v iných štátoch podobne ako vracanie tých, ktorých žiadosti o azyl už v minulosti odmietli, alebo tých, ktorí sa na hranice dostali bez dokumentov totožnosti. Práve to figurovalo v návrhu šéfa rezortu vnútra, dlhoročného lídra CSU Horsta Seehofera.Médiami za krízové označované rokovanie oboch zainteresovaných nemeckých činiteľov sa koná v stredu večer v Berlíne.