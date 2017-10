Merkelovej hovorkyňa: Nemecko neuzná nezávislosť Katalánska

Angela Merkelová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 11. októbra (TASR) - Vyhlásenie nezávislosti Katalánska by bolo nelegálne a nedočkalo by sa od Nemecka žiadneho uznania, uviedla dnes Ulrike Demmerová, hovorkyňa nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.Na otázku, či by Nemecko pomohlo pri vyjednávaní medzi Španielskom a Katalánskom, odpovedala novinárom v Berlíne, že nemecká vláda považuje snahy Katalánska o nezávislosť za vnútornú záležitosť Španielska a Nemecko nebude do toho zasahovať. Podľa Demmerovej je dôležité, aby zostala zachovaná jednota Španielska a aby sa garantovali práva všetkých Španielov.Španielsky premiér Mariano Rajoy dnes požiadal katalánskeho lídra Carlesa Puigdemonta, aby objasnil, či oficiálne vyhlásil alebo nevyhlásil nezávislosť Katalánska. Toto vysvetlenie je podľa Rajoya potrebné predtým, ako španielska vláda prijme ďalšie opatrenia.Predseda katalánskej vlády Puigdemont v utorok pred regionálnym parlamentom v Barcelone vyhlásil, že Katalánci v referende získali právo na nezávislosť, a aj podpísal deklaráciu o zvrchovanosti. Dodal však, že implementácia výsledku referenda sa o niekoľko týždňov odkladá, aby vznikol priestor pre rokovania s Madridom.