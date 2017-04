Merkelovej kresťanskí demokrati si v prieskumoch udržiavajú náskok

Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 28. apríla (TASR) - Kresťanskí demokrati nemeckej kancelárky Angely Merkelovej si v prieskumoch pred spolkovými voľbami udržiavajú solídny náskok. V dvoch spolkových krajinách, kde sa budú v máji konať krajinské voľby, ich tamojšia podpora dokonca rastie.Na spolkovej úrovni si Merkelovej Kresťanskodemokratická únia Nemecka (CDU) a jej sesterská Kresťansko-sociálna únia (CSU) pôsobiaca len v Bavorsku polepšili od začiatku mesiaca o dva body na súčasných 37 percent, vyplýva z dnešných výsledkov prieskumu pre verejnoprávnu televíziu ZDF.Podpora Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) sa naopak znížila po počiatočnom náraste, ktorý zaznamenávala, keď si vybrala bývalého predsedu Európskeho parlamentu (EP) Martina Schulza za lídra a vyzývateľa Merkelovej.SPD od začiatku apríla klesla v zmienenom prieskume celoštátne o tri percentá na súčasných 29 percent. Ak by si Nemci mohli voliť predsedu spolkovej vlády priamo, Merkelová by dostala 50 percent a Schulz 37 percent hlasov.Separátny prieskum inštitútu Forsa pre sobotňajšie vydania kolínskych denníkov Stadt-Anzeiger a Express ukázal, že CDU tiež doháňa SPD v najľudnatejšej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Tamojšie krajinské voľby 14. mája sú vnímané ako dôležitá skúška politických nálad v celom Nemecku pred voľbami do Spolkového snemu, ktoré sa uskutočnia 24. septembra.Prieskum pre ZDF zverejnený vo štvrtok pritom naznačil, že CDU má šancu zosadiť krajinskú koaličnú vládu pod vedením SPD v Šlezvicku-Holštajnsku, kde sa budú voľby konať 7. mája.Najnovší súbor prieskumov je tiež zlou správou pre pravicovú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorú sužujú vnútorné spory. Na spolkovej úrovni totiž klesla o ďalšie percento na osem percent, aj keď si v Šlezvicku-Holštajnsku udržala šesť percent, čím by tesne prekročila päťpercentný prah na vstup do krajinského parlamentu.V prieskume Forsy pre Severné Porýnie-Vestfálsko má AfD naďalej sedem percent. Do tamojšieho krajinského parlamentu sa po májových voľbách môže dostať až šesť strán, čo skomplikuje tvorbu novej vlády.