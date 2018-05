Messi o Neymarom prestupe do Realu Madrid: To by bolo hrozné

Na snímke útočník FC Barcelona Lionel Messi. Foto: TASR/AP Na snímke útočník FC Barcelona Lionel Messi. Foto: TASR/AP

Buenos Aires 16. mája (TASR) – Na medializované špekulácie o prestupe brazílskeho futbalového útočníka Neymara z Paríža St. Germain do Realu Madrid zareagoval aj jeho bývalý spoluhráč z FC Barcelona Lionel Messi. Pre argentínske médiá sa 5-násobný najlepší hráč sveta podľa FIFA vyjadril, že "by to bolo hrozné"."Bolo by to hrozné pre to všetko, čo Ney znamená pre Barcelonu. Je OK, že odišiel spôsobom, akým odišiel. Vyhral tu veľa dôležitých titulov, Ligu majstrov, španielsku ligu. Ale skončiť v Reale Madrid by bol tvrdý úder pre nás všetkých a pre fanúšikov Barcelony," citoval 30-ročného Messiho portál TyC Sports.Dvadsaťšesťročný Neymar prišiel do Paríža len pred rokom za astronomických 222 miliónov eur z FC Barcelona, no v týchto dňoch sa v španielskych médiách spomína jeho možný prestup do Realu Madrid. "Kto povedal, že tu nezostane? Má platnú zmluvu a bude naďalej hráčom PSG. Je to isté na 2000 percent," dementoval špekulácie prezident PSG Nasser Al-Khelaifi.Neymar momentálne pracuje na svojom návrate po zranení pred blížiacimi sa MS v Rusku. V Paríži má platnú zmluvu až do roku 2022.