Messi poslal Argentínu na MS, do Ruska aj Uruguaj a Kolumbia

Kvalifikácia MS 2018 - zóna CONMEBOL, 18. kolo:



Ekvádor - Argentína 1:3 (1:2)

Góly: 1. Ibarra - 12., 20. a 62. Messi



Peru - Kolumbia 1:1 (0:0)

Góly: 76. Guerrero - 56. J. Rodriguez



Uruguaj - Bolívia 4:2 (2:1)

Góly: 39. Caceres, 42. Cavani, 60. a 76. Suarez - 24. G. Silva (vl.), 79. Godin (vl.)



Brazília - Čile 3:0 (0:0)

Góly: 55. Paulinho, 57. a 90.+3 Gabriel Jesus



Paraguaj - Venezuela 0:1 (0:0)

Gól: 84. Herrera, ČK: 89. G. Gomez - 89. Wilker



Konečná tabuľka:



1. Brazília 18 12 5 1 41:11 41*

2. Uruguaj 18 9 4 5 32:20 31*

3. Argentína 18 7 7 4 19:16 28*

4. Kolumbia 18 7 6 5 21:19 27*

--------------------------------------------

5. Peru 18 7 5 6 27:26 26x

--------------------------------------------

6. Čile 18 8 2 8 26:27 26

7. Paraguaj 18 7 3 8 19:25 24

8. Ekvádor 18 6 2 10 26:29 20

9. Bolívia 18 4 2 12 16:38 14

10. Venezuela 18 2 6 10 19:35 12



* - postup na MS

x - baráž

Bratislava 11. októbra (TASR) - Po futbalistoch Brazílie si postup na MS 2018 v Rusku zaistili z juhoamerickej zóny CONMEBOL aj reprezentácie Uruguaja, Argentíny a Kolumbie. Do interkontinentálnej baráže sa prebojoval piaty tím tabuľky, ktorým sa po zápasoch záverečného 18. kola stalo Peru.Brazília mala postup vo vrecku už dávnejšie, juhoamerickú kvalifikáciu uzavrela domácim víťazstvom 3:0 nad Čile, ktoré kleslo až na 6. priečku tabuľky a v Rusku sa nepredstaví. Z druhého miesta sa na šampionát prebojoval Uruguaj, ktorý zvíťazil nad Bolíviou 4:2. Dvakrát sa do streleckej listiny zapísal Luis Suarez, raz Martin Caceres a Edinson Cavani, ktorý sa s 10 gólmi stal najlepším kanonierom juhoamerickej kvalifikácie.Argentína zvládla kľúčový duel v Ekvádore, hoci od 1. minúty prehrávala. Potom však prišli veľké chvíle Lionela Messiho, ktorý sa v 12. a 20. minúte postaral o obrat skóre. Triumf hostí v pomere 3:1 ako i vlastný hetrik spečatil v 62. minúte Messi.Kolumbii stačila na obsadenie 4. priečky aj remíza 1:1 v Peru. Šancu na baráž premárnil Paraguaj, ktorý v minulom kole triumfoval 2:1 v Kolumbii, no v kvalifikačnej derniére nezvládol tlak domáceho prostredia a s poslednou Venezuelou prehral 0:1.