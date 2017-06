Mesto chce rozšíriť počet denných stacionárov pre seniorov

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 15. júna (TASR) – V Prešove by sa mal rozšíriť počet denných stacionárov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zo súčasných troch na päť. Aktuálne môžu prešovskí seniori využívať túto sociálnu službu v zariadeniach na Veselej, Zemplínskej a Sabinovskej ulici. Nové by mali pribudnúť na Sídlisku III a v mestskej časti Nižná Šebastová. Kapacita služieb, ktoré poskytujú denné stacionáre, by sa tým rozšírila zo súčasných 60 miest na 90. O rozšírení sociálnych služieb rokovali členovia mestskej rady, ktorí túto myšlienku podporili. O konečnom schválení návrhu rozhodnú prešovskí mestskí poslanci na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva 28. júna.“ povedala prednostka mestského úradu Marta Dolhá.Členovia mestskej rady sa zaoberali aj majetkovými prevodmi, kde sa viac diskutovalo iba k bodu, ktorý sa týka odkúpeniu pozemkov na rozšírenie cintorína na Solivare – časť Šváby. Ide o návrh na zmenu uznesenia z dôvodu, že od jeho prijatia v mestskom zastupiteľstve došlo po dedičských konaniach k úprave vlastníkov a stanovujú sa aj konkrétne termíny odkúpenia jednotlivých pozemkov.Mestská rada sa zaoberala aj záverečným účtom mesta za minulý rok. Prerokovala tiež hospodárenie za vlaňajšok v mestskej príspevkovej organizácii PKO a v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta, ktorých je deväť. Ako informoval viceprimátor Štefan Kužma (SDKÚ-DS), otázky boli len k Technickým službám mesta Prešov, kde predstavenstvo dostalo pripomienky týkajúce sa podozrenia z neoprávneného výrubu stromov v mestských lesoch. Podľa zistení škodovej komisie spoločnosti škoda nevznikla. Problémom sa budú bližšie zaoberať poslanci na mestskom zastupiteľstve.Na zasadnutí mestskej rady boli aj dve nosné témy, ktoré sa týkali parkovania v meste a návrhu na zmenu odmeňovania poslancov. Radnica navrhuje prejsť na paušálne odmeny poslancov. K obidvom materiálom členovia mestskej rady uznesenie neprijali a tieto návrhy nepôjdu na najbližšie rokovanie do zastupiteľstva.