Mesto Deauville odstráni Weinsteinovo meno z prímorskej promenády

Harvey Weinstein, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Deauville 16. októbra (TASR) - Radnica francúzskeho mesta Deauville, kde sa každoročne koná festival amerického filmu, sa rozhodla odstrániť meno amerického producenta Harveyho Weinsteina z jednej z pamätných tabúľ na prímorskej promenáde. Informovala o tom dnes televízia LCI s tým, že meno Weinsteinovho brata Roberta, ktorý je tiež filmovým producentom, na chodníku slávy zostane.Prímorské letovisko Dauville je povestné svojou drevenou prímorskou promenádou s kabínkami v štýle art déco, medzi ktorými sú vyrezávané ohrádky s menami slávnych účastníkov festivalu amerického filmu. Medzi nimi boli aj mená Bob a Harvey Weinstein.Harvey Weinstein môže prísť aj o najvyššie francúzske štátne vyznamenanie - Rad Čestnej légie. V rozhovore pre televíziu TF 1 to v nedeľu pripustil francúzsky prezident Emmanuel Macron.Weinstein čelí škandálu, ktorý prepukol po tom, ako o ňom denníky The New York Times a The New Yorker - s odvolaním sa na svedectvá obetí - napísali, že počas uplynulých 30 rokov sexuálne obťažoval najmenej osem žien vrátane zamestnankýň svojej spoločnosti a známych herečiek. Postupne sa prihlásili so svojimi svedectvami o Weinsteinovom nevhodnom správaní aj mnohé ďalšie herečky.V dôsledku podozrení Weinsteina cez víkend zo svojich radov vylúčila Americká Akadémia filmového umenia a vied, ktorá každoročne rozhoduje o udelení prestížnych cien Oscar. Prepustili ho aj z produkčnej spoločnosti The Weinstein Co., ktorej bol spoluzakladateľom. Minulú stredu prišiel o členstvo v britskej filmovej a televíznej akadémii BAFTA. Opustila ho aj jeho manželka, Georgina Chapmanová, módna návrhárka značky Marchesa.Tento škandál má aj politickú rovinu, pretože Weinstein financoval viacero kampaní Demokratickej strany.