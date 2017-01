Mesto Košice vyzvalo spoločnosť EEI na údržbu parkovísk

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michaela Zdražilová Foto: TASR/Michaela Zdražilová

Košice 16. januára (TASR) - Košický mestský poslanec Jaroslav Polaček a poslanec mestskej časti Staré Mesto Rastislav Trnka podali dnes na polícii oznámenie o podozrení zo spáchania priestupku spoločnosťou EEI z dôvodu nevykonávania zimnej údržby na všetkých prenajatých parkovacích plochách. Primátora Košíc Richarda Rašiho vyzvali, aby vyriešil tento stav do 24 hodín.Ide o údržbu rezidentských zón 1 až 10, centrálnej mestskej zóny a závorového parkoviska. Poslanci sa v podaní odvolali na nedodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia o čistote, ako aj na Nájomnú zmluvu medzi mestom Košice a súkromnou spoločnosťou EEI.uvádzajú poslanci.povedal Trnka. Jaroslav Polaček spolu s mestským poslancom Marcelom Gibódom poukazujú na to, že integrovaný záchranný systém nedokáže na medziblokových a účelových zasnežených komunikáciách vykonávať naplno svoje záchranárske úlohy. Tvrdia, že ak sa situácia do 24 hodín nezmení, sú pripravení vyzvať primátora, aby vyhlásil v meste Košice stav ohrozenia obyvateľstva z dôvodu neodpratania snehu na medziblokových komunikáciách.Mesto Košice vyzvalo spoločnosť EEI na nápravu.povedala pre TASR hovorkyňa Košíc Linda Šnajdárová.Ako uviedol pre TASR mediálny zástupca spoločnosti EEI Karol Wolf, z parkovacích miest sa sneh odstraňuje najťažšie a trvá to vždy najdlhšie.povedal.uviedla dnes firma EEI.Podľa stanoviska firmy je najlepšou pomocou v takto vypätých momentoch práve kooperácia s občanmi a vodičmi áut. Práce, ktoré sa dajú za normálnych okolností stihnúť napríklad do pol hodiny, trvajú v takýchto podmienkach, keď sú parkoviská plné, niekedy aj takmer tri hodiny.