Mesto Vysoké Tatry prehralo súd s Milbachom o miliónové pozemky

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 16. septembra (TASR) – Mesto Vysoké Tatry prehralo súdny spor s Bývalým urbárskym spolumajiteľom Milbach – pozemkové spoločenstvo o dôležité pozemky, ktorý trval 12 rokov. Na pozemkoch stojí napríklad Mestský úrad v Starom Smokovci, park, sú tam aj parkoviská a ďalšie mestské nehnuteľnosti. Ide o viac ako 130.000 metrov štvorcových pozemkov s hodnotou viac ako tri milióny eur.uviedol pre TASR hovorca Najvyššieho súdu Boris Urbančík s tým, že rozsudok bude účastníkom sporu doručovať Krajský súd v Prešove. Poslanec mesta Vysoké Tatry Jozef Janiga tvrdí, že samospráva musí získať všetky možné informácie súvisiace s majetkovoprávnym vyrovnaním týchto pozemkov, ale musí zistiť aj možné riziká, náhrady a finančný dosah na samosprávu.povedal Janiga.Poslanci mesta v januári tohto roku odmietli mimosúdnu dohodu, ktorú navrhoval Milbach. Pozemkové spoločenstvo vtedy požadovalo zmenu územného plánu, ktorá by mala viesť k prijatiu výnimiek a vytvoreniu stavebných pozemkov.uviedol primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš. Podľa neho ide o vážnu situáciu, ale nie neriešiteľnú. Mesto sa bude musieť s Milbachom dohodnúť. Na kúpu pozemkov však potrebné financie nemá. Za nájom by musela samospráva platiť ročne zhruba 418.000 eur, pričom Milbach by mohol za posledné tri roky požadovať aj trojnásobok tohto nájmu.Pozemky ešte v 19. storočí kúpili predovšetkým Nemci, išlo o predchodcov z Milbachu. Po ich násilnom vysťahovaní ich získal štát a po vzniku mesta pripadli samospráve Vysokých Tatier.