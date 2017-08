Mestská polícia v Poprade chce zabrániť krádeži bicyklov

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 2. augusta (TASR) - Mestská polícia Poprad sa od začiatku augusta zapojila do systému ochrany bicyklov Cerek, ktorý bol vytvorený ako prevencia proti ich krádeži a je jedným z nástrojov prevencie kriminality. Princíp jeho využívania je v jednoduchej registrácií bicyklov do ich celoeurópskej databázy."Cieľom projektu je preventívne ochrániť čo najviac bicyklov proti zlodejom a maximálne skomplikovať následný predaj ukradnutého bicykla. Princíp systému spočíva v tom, že každý bicykel je opatrený jedinečným výrobným číslom, pomocou ktorého možno bicykel okamžite identifikovať a dohľadať právoplatného majiteľa. O nájdenie bicykla sa môže pričiniť Policajný zbor, mestská polícia alebo aj súkromná osoba," informoval náčelník Mestskej polície Poprad Štefan Šipula.Systém ponúka aj novinku v podobe inteligentných ochranných známok, na základe ktorej sa majitelia bicyklov môžu sami rozhodnúť, či svoj bicykel ochránia iba registráciou do celoeurópskej databázy, alebo si k nej zabezpečia špeciálnu identifikačnú známku. Inteligentná známka v sebe ukrýva jedinečný QR kód, ktorý je spárovateľný s výrobným číslom. Takéto fyzické označenie bicykla umožní nálezcovi QR kód nasnímať, zistiť, či je bicykel odcudzený a v prípade krádeže odoslať správu s presnými GPS súradnicami.