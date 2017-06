Mestské kúpalisko v Tisovci je prvým v regióne, ktoré je už otvorené

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván

Tisovec 14. júna (TASR) – Kúpalisko v meste Tisovec je prvým zariadením svojho druhu na severe okresu Rimavská Sobota, ktoré už otvorilo tohtoročnú letnú sezónu. Ako TASR informovala prevádzkarka športového areálu v Tisovci Iveta Dianišková, okrem domácich ho využívajú i turisti, ktorí do okolia Tisovca prichádzajú na túry.„Návštevníkom je k dispozícii bazén s rozmermi 20 x 10 metrov a hĺbkou 1,2 metra, ako aj oddychová časť s atrakciami pre deti a bufet,“ konkretizovala Dianišková s tým, že v bazéne v prípade potreby dohrievajú vodu plynom, aby dosahovala aspoň zhruba 26 stupňov.Tisovské kúpalisko je počas sezóny v prevádzke denne. V súčasnosti je otvorené v pondelok až piatok od 15.00 h do 18.00 h, cez víkendy od 10.00 h do 18.00 h. „Počas letných prázdnin bude otvorené denne od 08.00 h do 20.00 h,“ dodala prevádzkarka.Napriek nákladom, ktoré má samospráva s vyhrievaním bazéna, mienia s jeho prevádzkou pokračovať aj v budúcnosti. „Je to vlastne naša služba občanom. Sme radi, že kúpalisko navštevujú a vyhľadávajú ho predovšetkým mladí ľudia počas prázdnin,“ konštatoval primátor Peter Mináč.