Mestskej knižnici v Prievidzi darovali vlani ľudia 569 kníh

Prievidza 23. januára (TASR) - Dovedna 569 knižných titulov dostala vlani darom od ľudí Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi. Knihy, ktoré už mala vo svojom fonde, ponúkla na ďalší predaj, výťažok z neho putoval na nákup nových."Každá darovaná kniha pomôže Mestskej knižnici M. Mišíka k jej ďalšej činnosti. Za rok 2016 sme darom získali 569 kníh v hodnote 4364,47 eura, ktoré obohatili náš knižný fond," uviedla Nina Rusková z Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi.Doplnila, že knihy, ktoré knižnica už vo svojom fonde evidovala, ponúkla na odpredaj na Veľkých výpredajoch kníh, ako aj na Blších trhoch. "Celá suma nadobudnutá z predaja sa použila na nákup literatúry do všetkých troch pobočiek, konkrétne sa takto podarilo získať 395,20 eura," ozrejmila.Mestská knižnica sa opätovne obracia na obyvateľov s prosbou o darovanie kníh pre jej potreby, knihy pracovníci pretriedia, poškodené v knižnom fonde vymenia alebo zaevidujú. Knižnica pritom uprednostňuje najmä knihy vydané po roku 2000, klasické diela slovenských, českých a svetových autorov. "Pre knižnicu nie sú zbytočné žiadne darované knihy. Aj tie nepotrebné budú ponúknuté na predaj v rámci Veľkého výpredaja kníh alebo Blších trhov, ktoré sa konajú niekoľkokrát do roka. Aj takýmto spôsobom sa knihy dostanú do dobrých rúk, ľuďom, ktorí ich chcú čítať a vlastniť a utŕžené peniaze z predaja sa použijú na nákup nových a obnovu knižného fondu," dodala Rusková.V prípade, ak chcú darcovia darovať knihy mestskej knižnici, stačí, ak sa obrátia na ktorúkoľvek z jej troch pobočiek. Po predchádzajúcej konzultácii ich tam môžu následne odovzdať.