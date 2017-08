Metalový More Than Fest dnes organizátori zrušili

Zvolenská Slatina 15. augusta (TASR) - Takmer 40 vystúpení hardrockových a metalových kapiel z celého sveta mali ponúknuť za štyri dni dve obrie scény na festivale More Than Fest. Podujatie sa malo uskutočniť v dňoch 17. až 20. augusta vo Zvolenskej Slatine v okrese Zvolen.





Hlavnou hviezdou mala byť skupina Amon Amarth, známa ako "vikingovia metalu". K ťahákom festivalu mali patriť skupiny Edguy a Masterplan, v ktorej hrá Roland Grapow, niekdajší člen skupiny Helloween, žijúci už niekoľko rokov vo Zvolenskej Slatine. V neposlednom rade sa mali predstaviť aj svetové pojmy vo svojom žánri - skupiny Epica, Rage, Dark Funeral či Gorgoroth a vystúpi aj Steve Harris z Iron Maiden v rámci svojho projektu British Lion.



Najväčší sviatok metalovej hudby na Slovensku - More Than Fest, ktorý sa mal konať počas nastávajúceho víkendu vo Zvolenskej Slatine, jeho organizátori náhle dnes zrušili. Usporiadateľská agentúra EPG to zverejnila na Facebooku.



"Je nám veľmi ľúto, ale festival More Than Fest 2017 je z technických príčin zrušený, teda sa neuskutoční v dňoch 17.-20. augusta 2017. Vynasnažíme sa túto záležitosť maximálne vynahradiť."





Organizátori, ako aj mediálni zástupcovia na telefonáty nereagujú. Nie je ani jasné, čo so zakúpenými vstupenkami.





Vlani festival navštívilo 7000 ľudí z 25 krajín sveta.